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В США раскрыли причину ожесточения Трампа против России

AC: Трамп изменил отношение к Украине и России ради собственной выгоды
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Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп изменил свое отношение к Украине и России из-за необходимости укрепить свое положение на посту главы государства, а не ради помощи Киеву. Такое мнение выразил политический обозреватель Доминик Сансоне в статье для журнала American Conservative.

По его словам, смена политического курса отрицательно сказывается на текущей внешнеполитической повестке Трампа, не говоря уже о многочисленных потерях из-за затягивания украинского конфликта.

Сансоне считает, что американскому лидеру необходимо добиться поддержки сената, чтобы приступить к необходимым реформам. Для этого требуется удовлетворить запросы поддерживающих Украину республиканцев, в том числе и косвенно затронуть тему жестких антироссийских санкций.

Для многих республиканцев важно, что заявление Трампа об увеличении поставок оружия на Украину означает рост оборонного производства в Соединенных Штатах, продолжил автор. Очевидно, что президент США не хочет конфликта с Россией, тем не менее, ему приходится расставлять приоритеты во внутренней политике, чтобы реализовать свои предвыборные обещания, предположил эксперт.

Трамп 14 июля объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО, в том числе ПВО Patriot. Кроме того, политик выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против России и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии объяснили, почему Трамп не введет санкции против России.

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