Авторы законопроекта о санкциях против России поддержали новый план Трампа

Сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, которые являются авторами законопроекта о новых санкциях США против России, поддержали заявление Дональда Трампа с угрозой ужесточить рестрикции против Москвы и намерением передать оружие Украине. Об этом пишет газета The Hill со ссылкой на их совместное заявление.

«Финансовым спонсорам российских зверств на Украине давно пора заплатить цену за покупку дешевых энергоносителей и завышение цен на них ради выгоды своей экономики. Времена, когда это можно было делать без последствий, подходят к концу», — говорится в тексте.

В заявлении отмечается, что сочетание увеличения поставок американского оружия и введение пошлин на товары из стран, торгующих с Россией, якобы изменит «правила игры» для президента Владимира Путина.

14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский профессор раскрыл ошибку Трампа в отношении Путина.