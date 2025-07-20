Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет совещание с членами кабмина и займется вопросами развития Военно-морского флота (ВМФ). Об этом сообщили в эфире программы »Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

В программе допустили, что у главы государства состоится и встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга не подтвердил информацию о том, что в текущем году не состоится Главный военно-морской парад в День ВМФ в Санкт-Петербурге.

3 июля источник «Фонтанки» отмечал, что Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России могли отменить в связи с необходимостью обеспечения мер безопасности. Как пишет издание, были прекращены тренировки пеших расчетов, которые торжественным прохождением завершают парад на Сенатской площади.

Ранее в Кремле заявили, что Россия в планах исходит из тенденции ЕС к «антироссийскому экстазу».