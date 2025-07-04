В Кремле ответили на вопрос об отмене мероприятий в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге

Песков пообещал проинформировать о мероприятиях в День ВМФ в Санкт-Петербурге

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга не подтвердил информацию о том, что в текущем году не состоится Главный военно-морской парад в День Военно-Морского Флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге.

«Мы проинформируем вас своевременно о том, какие мероприятия будут происходить в рамках празднования Дня Военно-Морского Флота», — сказал представитель Кремля.

Так Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что в текущем году могут быть отменены праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

Накануне издание «Фонтанка», ссылаясь на источники, сообщило, что в Санкт-Петербурге отменили Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России. Как рассказал источник, такое решение могло быть принято для обеспечения мер безопасности.

Как пишет издание, были прекращены тренировки пеших расчетов, которые торжественным прохождением завершают парад на Сенатской площади.

В прошлом году Главный военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ России, прошел в Санкт-Петербурге 28 июля. В праздничных мероприятиях приняли участие 25 кораблей и катеров, а также подводная лодка, парусники и свыше 2,5 тысячи военнослужащих. Парад принимал верховный главнокомандующий и президент России Владимир Путин.

Ранее атомная подлодка «Омск» вернулась в пункт базирования.