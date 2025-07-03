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В Петербурге отменили Главный военно-морской парад

«Фонтанка»: Главный военно-морской парад отменили в Петербурге
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Павел Бедняков/РИА Новости

В Санкт-Петербурге отменили Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России. Об этом сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на источники.

По его информации, такое решение связано с мерами безопасности.

Как пишет издание, были прекращены тренировки пеших расчетов, которые торжественным прохождением завершают парад на Сенатской площади.

«В плане мероприятий ко Дню ВМФ остаются возложение венков с участием должностных лиц и концерт на Дворцовой площади», — сказано в сообщении.

Официально об отмене парада пока не сообщалось.

В 2024 году Главный военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ России, прошел в Санкт-Петербурге 28 июля. В нем приняли участие 25 кораблей и катеров, подводная лодка и парусники. Также в мероприятии приняли участие более 2500 военнослужащих. Парад принимал верховный главнокомандующий и президент РФ Владимир Путин. О готовности к началу парада президенту доложил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев.

Ранее Путин назвал Северный флот РФ самым мощным.

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