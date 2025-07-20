В Кремле заявили, что Россия в планах исходит из тенденции ЕС к «антироссийскому экстазу»

Песков: Россия верстает планы исходя из тенденции в ЕС к милитаристскому экстазу

«Антироссийский и милитаристский экстаз» в Европейском союзе пока находит понимание не у всех государств, но тенденция уже является «опасной и плохой». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«И мы это видим, мы это учитываем и исходим из этого, верстая наши дальнейшие планы», — сказал представитель Кремля.

Песков заявил, что Россия учитывает настроения, которые наблюдаются в европейских странах из-за поставок вооружений Украине. Он назвал такую ситуацию «опасной».

Также он отметил, что российская сторона готова двигаться быстро в вопросе урегулирования украинского кризиса, но скорость этого процесса зависит не только от нее. Песков напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о своем желании как можно быстрее перевести украинское урегулирование в мирное русло.

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