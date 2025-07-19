Steigan: Трамп поставил Москве ультиматум, чтобы выиграть время для себя

Президент США Дональд Трамп дал России 50 дней для урегулирования конфликта на Украине с целью выиграть время для себя, прежде чем сенат вынудит его ввести санкции против РФ. Об этом пишет издание Steigan.

«Трамп, похоже, решил выиграть себе пятьдесят дней в Вашингтоне, чтобы добиться мира на Украине, прежде чем сенат вынудит его ввести вторичные санкции против России», — говорится в сообщении издания.

При этом, как указывается в материале, Трамп не взял на себя конкретных обязательств по выполнению требований со стороны России по Украине.

Трамп пообещал ввести пошлины до 100% на импорт из стран, торгующих с Россией, если в ближайшие 50 дней не будет прогресса по Украине. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Несмотря на громкое заявление, реакция европейских столиц и атмосфера в Вашингтоне ярко отражают разочарование.

При этом замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что стратегические цели Запада по истощению и развалу России полностью провалились по всем направлениям.

Ранее в США заявили, что Россия за 50 дней только укрепит свою переговорную позицию.