На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мерца обвинили в разрушении надежд Украины

Exxpress: канцлер ФРГ Мерц разрушил надежды Украины на вступление в ЕС
true
true
true
close
Emmanuele Contini/NurPhoto/Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц «разрушил» надежды Украины на скорое вступление в ЕС, когда заявил, что это невозможно сделать, пока конфликт с Россией не завершен. Об этом пишет немецкое издание Exxpress.

«Мерц в очередной раз разрушил надежды Украины на скорое вступление в ЕС», — говорится в материале.

18 июля Мерц в ходе совместной пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном в Берлине заявил, что вступление Украины в Евросоюз невозможно до прекращения боевых действий. Канцлер Германии подчеркнул, что главный приоритет — это завершение военного конфликта. Затем, по его словам, страны ЕС обсудят восстановление Украины, которое займет годы. Однако пока конфликт продолжается, вступление Украины в ЕС исключено, заключил он.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против вступления Украины в Европейский союз. На своей странице в соцсети Х он выразил мнение, что вступление страны, находящейся в состоянии военного конфликта, в ЕС означало бы импорт самих боевых действий.

Кроме того, венгерский политик напомнил, что большинство граждан Венгрии в ходе референдума высказались против членства Украины в Евросоюзе.

Ранее Зеленский призвал Европу добиться «политического решения» о принятии Украины в ЕС.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами