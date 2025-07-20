Мерца обвинили в разрушении надежд Украины

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц «разрушил» надежды Украины на скорое вступление в ЕС, когда заявил, что это невозможно сделать, пока конфликт с Россией не завершен. Об этом пишет немецкое издание Exxpress.

«Мерц в очередной раз разрушил надежды Украины на скорое вступление в ЕС», — говорится в материале.

18 июля Мерц в ходе совместной пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном в Берлине заявил, что вступление Украины в Евросоюз невозможно до прекращения боевых действий. Канцлер Германии подчеркнул, что главный приоритет — это завершение военного конфликта. Затем, по его словам, страны ЕС обсудят восстановление Украины, которое займет годы. Однако пока конфликт продолжается, вступление Украины в ЕС исключено, заключил он.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против вступления Украины в Европейский союз. На своей странице в соцсети Х он выразил мнение, что вступление страны, находящейся в состоянии военного конфликта, в ЕС означало бы импорт самих боевых действий.

Кроме того, венгерский политик напомнил, что большинство граждан Венгрии в ходе референдума высказались против членства Украины в Евросоюзе.

Ранее Зеленский призвал Европу добиться «политического решения» о принятии Украины в ЕС.