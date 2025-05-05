Зеленский призвал Европу добиться «политического решения» о принятии Украины в ЕС

Зеленский: Европе нужно добиться политического решения о принятии Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к открытию процесса по вступлению республики в Евросоюз, однако необходимо добиться политического решения в Европе, где премьер-министр Венгрии Виктор Орбан его блокирует. Об этом пишет «Европейская правда».

«Мы готовы уже в ближайшее время открыть первые кластеры в переговорах. Нужно политическое решение в самой Европе. Решение, которое должно принять именно Европа, а не кто-то один, кто пытается манипулировать всей Европой», — сказал Зеленский.

До этого Владимир Зеленский призвал Евросоюз выработать подход, при котором отдельные лица не смогут блокировать решения, «важные для всего континента».

Вероятно, Зеленский имел в виду премьер-министра Виктора Орбана, который выступает против вступления Киева в политическое объединение, заявляет о необходимости прекращения поддержки республики, а также блокирует начало процесса евроинтеграции Украины.

До этого вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины и министр юстиции Ольга Стефанишина подтвердила, что Венгрия заблокировала процесс вступления республики в Евросоюз, воспользовавшись принципом единогласного принятия решений в этом вопросе.

Ранее Зеленский устроил перепалку с Орбаном.