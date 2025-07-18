Мерц исключил скорое вступление Украины в ЕС

Канцлер ФРГ Мерц: вступление Украины в ЕС во время конфликта исключено

Вступление Украины в Европейский союз невозможно до прекращения боевых действий. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Румынии в Берлине, передает ТАСС.

«Главный приоритет — завершение войны. Затем мы обсудим восстановление Украины, что займет годы. Пока конфликт продолжается, вступление в ЕС исключено», — подчеркнул Мерц.

11 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против вступления Украины в Европейский союз.

26 июня Венгрия заблокировала принятие решения саммита ЕС о начале переговоров по членству Украины в Евросоюзе. Проект заявления, содержавший прямой призыв к Совету ЕС «открыть переговорные разделы» для Киева, получил поддержку 26 стран. Однако Будапешт заблокировал консенсус, что вынудило перенести обсуждение на октябрь. В опубликованном коммюнике указано: «Европейский совет вернется к теме на следующей встрече».

Ранее в США предрекли Украине печальное завершение конфликта с Россией.