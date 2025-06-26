Орбан: на референдуме в Венгрии против приема Украины в ЕС высказались 95% граждан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что почти все население страны выступает против вступления Украины в Европейский Союз. Его слова приводит ТАСС.

«2 168 431 гражданин Венгрии выступил против вступления Украины в ЕС, что составляет 95% принявших участие в референдуме», — сказал он.

По его словам, только 5% поддержали прием Украины в сообщество.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что его страна не допустит попадания сельхозпродукции с Украины до ее вступления в Евросоюз. В январе Орбан заявлял, что венгерские, польские и французские аграрии обанкротятся, если Украина после окончания боевых действий «присоединится к европейской экономике». По его мнению, вступление республики в европейское содружество потребует введения серьезных защитных мер в области сельского хозяйства.

Ранее на Украине назвали потери от отмены льгот Евросоюза.