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Премьер Венгрии снова выступил против вступления Украины в Евросоюз

Орбан: вступление Украины в ЕС означало бы импорт боевых действий
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Virginia Mayo/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Вступление страны, находящейся в состоянии военного конфликта, в ЕС означало бы импорт самих боевых действий. Наши люди высказались: нет членству Украины в ЕС!» — написал Орбан.

Орбан ранее заявил, что Украина развернула в Венгрии активную деятельность спецслужб, чтобы повлиять на парламентские выборы в следующем году и поставить у власти выгодное Киеву правительство.

26 июня Венгрия заблокировала принятие решения саммита ЕС о начале переговоров по членству Украины в Евросоюзе. Проект заявления, содержавший прямой призыв к Совету ЕС «открыть переговорные разделы» для Киева, получил поддержку 26 стран. Однако Будапешт заблокировал консенсус, что вынудило перенести обсуждение на октябрь. В опубликованном коммюнике указано: «Европейский совет вернется к теме на следующей встрече».

Ранее Орбан объяснил приостановку процесса вступления Украины в Евросоюз.

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