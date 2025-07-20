Кондолиза Райс сообщила «хорошую новость» Украине

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс сочла «поворотным моментом» изменение позиции Дональда Трампа к российскому президенту Владимиру Путину и Москве на фоне риторики американского лидера. Об этом пишет газета The Hill.

По ее оценке, последняя неделя «стала поворотным моментом».

«Думаю, хорошая новость, которую мы можем сообщить украинскому народу, заключается в том, что США и Европа наконец-то пришли к единому мнению: Владимира Путина не остановить словами. Его можно остановить только в том случае, если он сам поймет, что дальше идти нельзя, что дальше победить невозможно», — заявила Райс.

14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде оценили отказ России реагировать на угрозы Трампа.