Соединенные Штаты не могут выдвигать России ультиматумы, особенно связанные с ее безопасностью. Об этом «Ленте.ру» заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

По его словам, президент США Дональд Трамп высказал «некое суждение о сроках урегулирования конфликта», однако он не является президентом России или любой другой страны. Американский лидер уважаемый человек и глава мощного государства, но «его идеи не относятся к территориям США», подчеркнул сенатор.

Как и США, Китай, Индия и Россия являются крупнейшими странами по объему ВВП, и отношения трех государств не разорвутся из-за санкций и пошлин Вашингтона, заверил Климов. В связи с этим у Москвы нет причин менять планы в рамках конфликта на Украине, отметил парламентарий.

«Наши действия обусловлены только необходимостью обезопасить безопасность России. Мы ликвидируем угрозу, созданную бывшим руководством США и их партнерами по НАТО. Если Трамп искренне хочет прекратить этот конфликт, он должен сделать все, чтобы поставить на место президента Украины Владимира Зеленского. И США на это способны. Нужна только политическая воля, и все завершится довольно быстро», — сказал Климов.

До этого газета The Hill писала, что Россия нанесла очередной масштабный удар по Украине, несмотря на ультиматум президента США Дональда Трампа о необходимости урегулирования конфликта за 50 дней. По оценке издания, в Кремле в целом «проигнорировали эту угрозу» Трампа. Газета сослалась на заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что президент США выдвинул «театральный ультиматум».

Ранее Ермак назвал условие завершения конфликта на Украине.