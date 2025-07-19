ТАСС: даты третьего раунда переговоров России и Украины пока не определены

Пока неизвестно, когда именно состоятся переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Дат пока нет, будет согласовано», — сказал он.

Сегодня украинский президент Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил Москве провести новый раунд переговоров на следующей неделе.

По его словам, продолжается разговор с российской стороной по поводу обменов пленными, о которых делегации Москвы и Киева договорились на прошедшей встрече в Стамбуле.

Зеленский отметил, что договоренности о прекращении огня нужно будет закрепить встречей на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить продолжительный мир. Украина готова к такой встрече, подчеркнул он.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона призывает всех оказать давление на Украину, чтобы состоялся новый раунд переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, в данном контексте основными посредническими силами могут выступить президент США Дональд Трамп и его администрация.

Ранее Путин подтвердил желание Москвы достичь мира на Украине с помощью дипломатии.