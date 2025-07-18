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Зеленский высказался о переговорном процессе с РФ

Зеленский: переговорному процессу с Россией нужно больше динамики
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Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговорному процессу с Россией нужно «больше динамики». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский рассказал, что назначил бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) для активизации переговорного процесса с Россией.

«Сейчас продолжается выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле. Нужно больше динамики в этом процессе», — написал президент Украины.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона призывает всех оказать давление на Украину, чтобы состоялся новый раунд переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, в данном контексте основными посредническими силами могут выступить президент США Дональд Трамп и его администрация.

10 июля представитель Кремля заявил, что в Москве ждут от Киева четкого сигнала относительно готовности или отказа от продолжения прямых переговоров, направленных на урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Лавров рассказал о третьем раунде переговоров России и Украины.

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