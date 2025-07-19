На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пашинян пригласил президента Ирана в Армению

Никол Пашинян пригласил президента Ирана посетить с официальным визитом Армению
true
true
true
close
Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян сообщила о телефонном разговоре между премьер-министром Армении Николой Пашиняном и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом пишет «Интерфакс».

Премьер-министр выразил президенту Ирана соболезнования в связи с трагическими событиями, произошедшими в прошлом месяце.

В ходе беседы стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся двусторонней, региональной и международной повестки дня.

Премьер-министр Пашинян направил президенту Пезешкиану приглашение посетить Армению с официальным визитом.

До этого Никол Пашинян в ходе телефонной беседы проинформировал президента Ирана Масуда Пезешкиана о завершении переговорного процесса с Азербайджаном. Как уточнил Пашинян, переговоры, направленные на заключение мирного соглашения с Азербайджаном, завершены.

На днях глава Союза армян России Ара Абрамян выразил мнение, что Никол Пашинян должен либо покинуть пост премьер-министра Армении, либо не баллотироваться на следующих выборах.

Ранее Лавров заявил, что Россия и Армения прошли стадию недоверия друг к другу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами