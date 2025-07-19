Пашинян пригласил президента Ирана в Армению

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян сообщила о телефонном разговоре между премьер-министром Армении Николой Пашиняном и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом пишет «Интерфакс».

Премьер-министр выразил президенту Ирана соболезнования в связи с трагическими событиями, произошедшими в прошлом месяце.

В ходе беседы стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся двусторонней, региональной и международной повестки дня.

Премьер-министр Пашинян направил президенту Пезешкиану приглашение посетить Армению с официальным визитом.

До этого Никол Пашинян в ходе телефонной беседы проинформировал президента Ирана Масуда Пезешкиана о завершении переговорного процесса с Азербайджаном. Как уточнил Пашинян, переговоры, направленные на заключение мирного соглашения с Азербайджаном, завершены.

На днях глава Союза армян России Ара Абрамян выразил мнение, что Никол Пашинян должен либо покинуть пост премьер-министра Армении, либо не баллотироваться на следующих выборах.

Ранее Лавров заявил, что Россия и Армения прошли стадию недоверия друг к другу.