Пашинян рассказал президенту Ирана о завершении переговоров с Азербайджаном

Пашинян сообщил Пезешкиану, что переговоры с Азербайджаном завершились

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту Ирана Масуду Пезешкиану в ходе телефонного разговора, что переговоры с Азербайджаном завершились, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского правительства.

По словам Пашиняна, переговоры о заключении мирного соглашения с Азербайджаном завершены.

До этого Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) положительно оценила завершение переговоров Армении и Азербайджана по мирному договору.

Также в ОДКБ выразили надежду на скорейшее подписание соглашения между Ереваном и Баку. В организации рассчитывают, что реализация договора проложит надежный путь к миру и стабильности на Южном Кавказе.

13 марта Азербайджан и Армения завершили переговоры по тексту мирного договора. Об этом сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на XII Глобальном Бакинском форуме.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван нацелен на углубление отношений с Евросоюзом.