Премьера Армении призвали уйти в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен уйти с поста премьера страны или не участвовать в следующих выборах. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал глава Союза армян России (САР) Ара Абрамян.

«Если он хоть немножко думает об армянском народе, он должен прямо сейчас сказать: «Знаете что, раз так, я ухожу». Это единственное, что будет правильно для него», — сказал глава союза.

Абрамян считает, что действующий премьер Армении не выполнил обещаний, который дал избирателям.

«Нажимай «стоп», скажи народу: «Вы меня просите, я не мог делать то, что я вам обещал, получилось точно наоборот, но вот я, исходя из этого, я хочу уходить», — отметил он.

Накануне Пашинян заявил, что Ереван не ищет конфликтов с Москвой.

15 января министр обороны республики Сурен Папикян заявлял, что Армения заинтересована в сохранении отношений с Россией на высоком уровне. Он подчеркнул, что Армения де-факто не принимает никакого участия в ОДКБ, но республика не отменяла ни один двусторонний документ об отношениях с РФ и не выходила из организации.

Ранее Лавров заявил, что Россия и Армения прошли стадию недоверия друг к другу и обид.