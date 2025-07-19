Работник ММК, которого Путин назвал хитрюгой, предложил новый проект ипотеки

Работник Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Владислав Плеханов, которого президент России Владимир Путин назвал хитрюгой после вопроса об изменении программы «Молодая семья», предложил проект льготной ипотеки для металлургов, пишет РИА Новости.

«Поэтому у меня есть еще одно предложение: ввести льготную ипотеку для молодых металлургов до 30 лет. Тем самым повысится рождаемость и увеличится кадровый поток на металлургические предприятия», — сказал сотрудник ММК.

Плеханов также рассказал журналистам, что в профессию он пришел по стопам своих родителей, окончил МГТУ, а сейчас получает степень магистра.

16 июля Путин назвал «хитрюгой» работника ММК, который попросил изменить условия программы «Молодая семья», чтобы вступить в нее можно было до рождения ребенка. Сотрудник предприятия рассказал российскому лидеру о том, что недавно женился, но молодая семья решила отложить рождение ребенка из-за отсутствия жилья. Глава государства отметил, что решение отложить появление на свет первого ребенка является ошибкой.

Также российский лидер заявил, что тех мер поддержки, которые сейчас работают, все равно недостаточно. По словам главы государства, в стране необходимо создать единую систему поддержки рождаемости, начиная от беременности женщины и вплоть до 17 лет ребенка.

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