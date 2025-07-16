Путин раскрыл главные развлечения своего детства

Президент России Владимир Путин заявил, что самбо и дзюдо были главными развлечениями его детства. Об этом пишет РИА Новости.

«Вот развлечение мое — борьба, самбо. Потом вся наша группа перешла в борьбу, дзюдо. Два таких серьезных развлечения и увлечения — спорт», — сказал Путин в ходе общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.

По словам лидера страны, самбо является очень демократичным видом спорта, потому что он «недорогой» в отличие, например, от хоккея, где надо «форму купить, коньки купить».

Днем 16 июля российский лидер прибыл в Магнитогорск. В рамках рабочей поездки глава государства провел встречу с сотрудниками предприятия и беседу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

В мае Путин рассказал, что каждый день полтора часа занимается спортом и старается ежедневно посещать бассейн или «выходить на лед», чтобы давать организму кардионагрузку.

Ранее Путин рассказал о главных преимуществах самбо.