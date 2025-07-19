Политолог объяснил назначение Умерова главой украинской делегации на переговорах с РФ

Нежелание принимать самостоятельные решения является главной причиной назначения Рустема Умерова на пост главы делегации Украины на переговорах с РФ в Стамбуле. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог Евгений Копатько.

По его словам, бывшего министра обороны республики ценят в офисе президента за абсолютную лояльность Зеленскому и его союзникам.

«Во время переговоров они точно не хотят видеть никаких сюрпризов и выбрали максимально лояльного себе человека», — сказал политолог.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил Умерову заняться стамбульскими переговорами.

До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что США не одобрили кандидатуру Умерова в качестве посла в США из-за его лояльности главе офиса украинского президента Андрею Ермаку.

Ранее Украина попросила военной помощи у Германии.