На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил назначение Умерова главой украинской делегации на переговорах с РФ

Копатько: Умеров стал главным переговорщиком за лояльность Зеленскому
true
true
true
close
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Нежелание принимать самостоятельные решения является главной причиной назначения Рустема Умерова на пост главы делегации Украины на переговорах с РФ в Стамбуле. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог Евгений Копатько.

По его словам, бывшего министра обороны республики ценят в офисе президента за абсолютную лояльность Зеленскому и его союзникам.

«Во время переговоров они точно не хотят видеть никаких сюрпризов и выбрали максимально лояльного себе человека», — сказал политолог.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил Умерову заняться стамбульскими переговорами.

До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что США не одобрили кандидатуру Умерова в качестве посла в США из-за его лояльности главе офиса украинского президента Андрею Ермаку.

Ранее Украина попросила военной помощи у Германии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами