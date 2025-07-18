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В Раде объяснили, почему США были против назначения Умерова послом

Железняк: США не одобрили Умерова на пост посла из-за его лояльности Ермаку
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Leonhard Foeger/Reuters

США не одобрили кандидатуру экс-министра обороны Украины Рустема Умерова в качестве посла в США из-за его лояльности главе офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Об этом «Украинской правде» заявил депутат Рады Ярослав Железняк.

«Американская сторона, по информации моих источников, по информации, что я видел в СМИ, не согласовала конкретно это назначение. Это сигнал и этот сигнал так или иначе связан в том числе с достаточно близкой лояльностью Рустема Умерова главе офиса», — отметил он.

До этого бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявлял, что Рустем Умеров имеет второе гражданство США.

По его словам, Умерову отказали в назначении послом в Штатах, так как он является гражданином этой страны, а это категорически запрещено американским законодательством.

Ранее Зеленский повздорил с депутатом в Раде из-за демобилизации военных ВСУ.

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