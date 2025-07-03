Киев попросил помощи у немецкого военпрома на фоне остановки поставок из США

Министр обороны Украины Рустем Умеров попросил военной помощи у Германии в рамках встречи с представителями немецкой военной промышленности. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Умерова, на встрече присутствовали представители более 20 ведущих предприятий ФРГ.

«Подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке по ряду направлений: дроны и дальнобойное вооружение; средства радиоэлектронной борьбы и системы связи; противовоздушная оборона; бронетехника; программное обеспечение», — поделился министр.

До этого британский журнал The Economist писал, что президент США Дональд Трамп приостановил военную поддержку Киева из-за неприязни к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Накануне член палаты представителей, республиканец от штата Техас Майкл Маккол заявил, что пауза в приостановке помощи Украине наступила в «неподходящее время» для Украины, поскольку ослабляет усилия по давлению на российского президента Владимира Путина.

Ранее экс-советник Байдена дал совет Трампу в отношении Украины.