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Зеленский назначил Умерова секретарем Совета нацбезопасности Украины

РБК-Украина: Зеленский назначил Умерова секретарем Совета нацбезопасности
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Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Бывший министр обороны Украины Рустем Умеров назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО). Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

«Умерова назначили секретарем СНБО», — говорится в сообщении издания.

До этого депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что США не одобрили кандидатуру Умерова в качестве посла в США из-за его лояльности главе офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрею Ермаку.

При этом, как отмечал бывший депутат Рады Игорь Мосийчук, Умерову отказали в назначении послом в Штатах, так как он является гражданином этой страны, а это категорически запрещено американским законодательством.

Ранее Зеленский повздорил с депутатом в Раде из-за демобилизации военных ВСУ.

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