Зеленский назначил Умерова секретарем Совета нацбезопасности Украины

Бывший министр обороны Украины Рустем Умеров назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО). Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

«Умерова назначили секретарем СНБО», — говорится в сообщении издания.

До этого депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что США не одобрили кандидатуру Умерова в качестве посла в США из-за его лояльности главе офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрею Ермаку.

При этом, как отмечал бывший депутат Рады Игорь Мосийчук, Умерову отказали в назначении послом в Штатах, так как он является гражданином этой страны, а это категорически запрещено американским законодательством.

Ранее Зеленский повздорил с депутатом в Раде из-за демобилизации военных ВСУ.