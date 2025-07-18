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В ДНР назвали торгом костями предложение мэра Львова

Министр ДНР Макаров назвал предложение мэра Львова торговлей костями
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Стрингер/РИА Новости

Министр молодежной политики Донецкой народной республики (ДНР) Кирилл Макаров назвал торговлей костями предложение мэра Львова Андрея Садового обменивать останки советских воинов на украинских военных. Об этом политик заявил в беседе с РИА Новости.

«Узнал, кто был захоронен на «Холме Славы». Это были солдаты Победы — и русские, и украинцы, и белорусы, и поляки. <...> Останки тех, кто вместе шел на Берлин, освобождали Львов, отдавали жизни за города, которые сейчас так легко предают... А теперь — эксгумация. Обмен. Торг костями», — сказал собеседник агентства.

Во Львове была завершена эксгумация останков 355 советских солдат с мемориала «Холм Славы». Мэр Садовый предложил передать их России в обмен на тела украинских военных. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инициативу проявлением «античеловеческой сущности» и «глумлением над предками». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в свою очередь заявил, что предложение об обмене останков советских воинов-освободителей на тела бойцов ВСУ выходит за рамки норм человеческой морали.

Ранее депутат Рады назвал Украину «нацистским гнойником» после сноса мемориала во Львове.

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