В ДНР назвали торгом костями предложение мэра Львова

Министр молодежной политики Донецкой народной республики (ДНР) Кирилл Макаров назвал торговлей костями предложение мэра Львова Андрея Садового обменивать останки советских воинов на украинских военных. Об этом политик заявил в беседе с РИА Новости.

«Узнал, кто был захоронен на «Холме Славы». Это были солдаты Победы — и русские, и украинцы, и белорусы, и поляки. <...> Останки тех, кто вместе шел на Берлин, освобождали Львов, отдавали жизни за города, которые сейчас так легко предают... А теперь — эксгумация. Обмен. Торг костями», — сказал собеседник агентства.

Во Львове была завершена эксгумация останков 355 советских солдат с мемориала «Холм Славы». Мэр Садовый предложил передать их России в обмен на тела украинских военных. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инициативу проявлением «античеловеческой сущности» и «глумлением над предками». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в свою очередь заявил, что предложение об обмене останков советских воинов-освободителей на тела бойцов ВСУ выходит за рамки норм человеческой морали.

Ранее депутат Рады назвал Украину «нацистским гнойником» после сноса мемориала во Львове.