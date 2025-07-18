Депутат Рады назвал Украину «нацистским гнойником» после сноса мемориала во Львове

Оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал нынешнее украинское государство «нацистским гнойником». Так политик прокомментировал в своем Telegram-канале новость о ликвидации во Львове мемориального комплекса «Холм Славы».

По его словам, скульптурные элементы с мемориала передадут в музей «Территория террора».

« <...> То есть освобождавшие Львов советские воины — это, по мнению львовских властей, террористы. Тогда немецко-фашистские войска что — герои? <…> И не говорите мне о том, что этот гнойник в центре Европы нельзя называть нацистским», — написал Дубинский.

Во Львове накануне завершилась эксгумация останков 355 советских солдат с мемориала «Холм Славы». Мэр города Андрей Садовый предложил передать их России в обмен на тела украинских военных. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инициативу проявлением «античеловеческой сущности» и «глумлением над предками». Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в свою очередь заявил, что предложение об обмене останков советских воинов-освободителей на тела бойцов ВСУ выходит за рамки норм человеческой морали.

Ранее болгарский депутат Иван Петков призвал созвать трибунал после заявлений мэра Львова об обмене эксгумированных военных.