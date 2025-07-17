В ГД заявили, что мэру Львова место на нарах за осквернение воинских памятников

Предложение мэра Львова Андрея Садового об обмене останков советских воинов-освободителей на тела бойцов Вооруженных сил Украины выходит за рамки норм человеческой морали. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Россия, безусловно, никогда не отказалась бы принять и достойно увековечить прах героев Великой Отечественной войны, отдавших жизни в борьбе с нацизмом. Сама идея «торговли мертвыми» за гранью всех норм человеческой морали. <...> Вандал-русофоб, место которому на нарах!», — написал глава думского комитета.

Глава думского комитета напомнил, что согласно статье 243.4 УК РФ за уничтожение, а также осквернение воинских памятников на местах боевой славы предусматривается лишение свободы сроком до пяти лет.

Во Львове завершена эксгумация останков 355 советских солдат с мемориала «Холм Славы». Мэр Садовый предложил передать их России в обмен на тела украинских военных. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инициативу проявлением «античеловеческой сущности» и «глумлением над предками». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сенаторы одобрили наказание за осквернение захоронений защитников Отечества.