Мэр Львова предложил обменять останки советских солдат на бойцов ВСУ. Россия назвала это цинизмом

Во Львове завершена эксгумация останков 355 советских солдат с мемориала «Холм Славы». Мэр города Андрей Садовый предложил передать их России в обмен на тела украинских военных. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инициативу проявлением «античеловеческой сущности» и «глумлением над предками».

Эксгумированные останки советских воинов с «Холма Славы» могут поменять на тела погибших украинских военных. С соответствующим предложением выступил мэр Львова Андрей Садовый после того, как в городе демонтировали памятники и ограждения могил воинов Красной армии, расположенных на территории мемориального комплекса «Холм Славы».

«Холма Славы» советского периода во Львове больше не существует. Сегодня здесь завершили эксгумацию захоронений», — сообщил Садовый.

«Обнаружено 355 останков. Всех вместе с агентом НКВД Кузнецовым перезахоронят на Голосковском кладбище. Готовы обменять эти останки на украинских защитников», — добавил он.

Металлические гирлянды из колонн и забора, а также конструкцию «Вечного огня» передали в музей «Территория террора».

«Античеловеческая сущность»

В январе исполнительный комитет горсовета Львова разрешил перенести комплекс «Холм Славы», а также провести эксгумацию останков советских воинов, в том числе разведчика Николая Кузнецова, с дальнейшим перезахоронением.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эксгумацию советских солдат — свидетельством античеловечности Киева.

«И вот в этот самый год <…> они [киевский режим] начинают глумиться с особым цинизмом и жестокостью над памятью своих же собственных предков. Это и есть свидетельство их абсолютно античеловеческой сущности.

Не просто аморальности, не просто беззакония, а античеловеческой сущности», — подчеркнула дипломат.

«Ведь мы видим, как они проводят эту самую, как они говорят, эксгумацию. То экскаваторами, то лопатами, под шумок, лишь бы только сделать невозможными памятные мероприятия, лишь бы только не допустить людей с венками, цветами, стихами туда, лишь бы только продемонстрировать этому самому Западу свою верноподданническую сущность, отмежевания от на самом деле истинной исторической памяти», — добавила Захарова.

Несколькими годами ранее мэрия Львова отказалась вернуть родственникам советского разведчика Николая Кузнецова останки погибшего для перезахоронения. На протяжении нескольких лет могила погибшего не раз осквернялась, а памятник был разрушен.

Летом 2023 года неизвестные попытались выкрасть прах Кузнецова. Попытка мародеров оказалась неудачной.

«Идет война»: Львов не отдает России останки разведчика Мэрия Львова отказалась вернуть родственникам советского разведчика Николая Кузнецова останки погибшего для... 07 февраля 19:09

Николай Кузнецов известен тем, что лично ликвидировал больше десятка генералов и чиновников нацистской Германии. Он погиб на территории Украины в 1944 году, предположительно, в перестрелке с бойцами Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (УПА). По другой версии, он подорвал себя гранатой.

Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда были приняты законы «об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Они, в частности, запрещают пропаганду советской символики.