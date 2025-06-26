В ЕС заблокировали решение о начале переговоров по вступлению Украины

Венгрия воспрепятствовала принятию решения саммита ЕС о начале переговоров по членству Украины в Евросоюзе. Об этом свидетельствует документ, распространенный ТАСС.

Проект заявления, содержавший прямой призыв к Совету ЕС «открыть переговорные разделы» для Киева, получил поддержку 26 стран. Однако Будапешт заблокировал консенсус, что вынудило перенести обсуждение на октябрь. В опубликованном коммюнике указано: »Европейский совет вернется к теме на следующей встрече».

В четверг премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что на предстоящем саммите Евросоюза, который состоится 27 июня, не может быть принято реальных решений о вступлении Украины в ЕС, поскольку Будапешт против. Он подчеркнул, что пока нет общей позиции 27 стран — членов Евросоюза по этому вопросу, все заявления о членстве Украины в ЕС не имеют никакой юридической силы.

До этого Орбан сказал, что почти все население Венгрии в ходе референдума проголосовало против вступления Украины в ЕС. По его словам, только 5% граждан поддержали членство Украины в Евросоюзе. В свою очередь против выступили более 2,1 млн граждан, это 95% от всех участников референдума, уточнил премьер-министр.

Ранее в Верховной раде спрогнозировали гражданский конфликт на Украине.