На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США предрекли Украине печальное завершение конфликта с Россией

American Conservative: конфликт движется к печальному для Киева финалу
true
true
true
close
Suzanne Plunkett/Reuters

Конфликт на Украине приближается к печальному для Киева финалу. Такое мнение выразил колумнист американского журнала American Conservative Тед Снайдер.

«История про Украину подходит к весьма печальному концу», — написал Снайдер.

Он отметил, что Запад пообещал Украине военную помощь, а также поддержать ее вступление в НАТО и Евросоюз. Колумнист считает, что ни одно из этих обещаний выполнено не будет.

Также Снайдер указал на то, что западные СМИ больше не могут скрывать реальность, а именно то, что Россия побеждает на поле боя. По его словам, теперь даже ключевые издания Запада выражают обеспокоенность, говоря о сдерживании украинскими военными российских войск и предупреждая, что ВСУ могут проиграть в этом конфликте.

До этого портал Euractiv заявил, что Украину ждут одни из самых напряженных месяцев в ближайшее время. В публикации говорится, что возможности ЕС для долгосрочной поддержки ВСУ становятся все более ограниченными, особенно учитывая, что финансирование со стороны США вряд ли вернется к уровню времен президентства Джо Байдена.

Ранее в Раде увидели важный сигнал из США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами