Конфликт на Украине приближается к печальному для Киева финалу. Такое мнение выразил колумнист американского журнала American Conservative Тед Снайдер.

«История про Украину подходит к весьма печальному концу», — написал Снайдер.

Он отметил, что Запад пообещал Украине военную помощь, а также поддержать ее вступление в НАТО и Евросоюз. Колумнист считает, что ни одно из этих обещаний выполнено не будет.

Также Снайдер указал на то, что западные СМИ больше не могут скрывать реальность, а именно то, что Россия побеждает на поле боя. По его словам, теперь даже ключевые издания Запада выражают обеспокоенность, говоря о сдерживании украинскими военными российских войск и предупреждая, что ВСУ могут проиграть в этом конфликте.

До этого портал Euractiv заявил, что Украину ждут одни из самых напряженных месяцев в ближайшее время. В публикации говорится, что возможности ЕС для долгосрочной поддержки ВСУ становятся все более ограниченными, особенно учитывая, что финансирование со стороны США вряд ли вернется к уровню времен президентства Джо Байдена.

Ранее в Раде увидели важный сигнал из США.