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Эрдоган заявил Путину о необходимости начала третьего раунда переговоров

Эрдоган предложил Путину провести третий раунд переговоров по Украине в Стамбуле
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Alexander Zemlianichenko/AP

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора заявил президенту РФ Владимиру Путину о необходимости начала третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, выразив готовность организовать их в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

В пятницу, 18 июля, администрация президента Турции сообщила о телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Согласно сообщению, главы государств обсудили вопросы двусторонних отношений между странами, а также ситуацию, связанную с Украиной.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о призыве российской стороны к международному сообществу оказать давление на Украину с целью возобновления переговорного процесса между Москвой и Киевом. По его словам, в качестве основных посредников в данном процессе могли бы выступить президент США Дональд Трамп и его администрация.

10 июля Песков отметил, что Москва ожидает от Киева четкого сигнала, подтверждающего готовность или отказ от продолжения прямых переговоров, направленных на урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Лавров рассказал о третьем раунде переговоров России и Украины

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