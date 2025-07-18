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Путин поблагодарил Эрдогана за готовность содействовать переговорам РФ и Украины

Путин поблагодарил Эрдогана за содействие переговорам с Украиной
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РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил признательность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за готовность содействовать прямым переговорам между РФ и Украиной. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров.

В ходе беседы российский лидер подтвердил приверженность политико-дипломатическому урегулированию конфликта. Турция готова вновь предоставить стамбульскую площадку для диалога.

«Владимир Путин поблагодарил за готовность содействовать проведению прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле», — приводит пресс-служба позицию сторон.

В пятницу вечером стало известно, что Путин созвонился с Эрдоганом. Лидеры обсудили двусторонние отношения между странами, важной темой также стал вопрос урегулирования военного конфликта на территории Украины.

Эрдоган также заявил Путину о необходимости начала третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, выразив готовность организовать их в Стамбуле.

Ранее Путин и Эрдоган обстоятельно обсудили ситуацию в Сирии.

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