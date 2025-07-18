Путин и Эрдоган обстоятельно обсудили ситуацию в Сирии

Кремль: Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая Сирию

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых детально обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Особое внимание лидеры уделили эскалации обстановки в Сирии.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущим событиям в регионе, включая обострение в Сирийской Арабской Республике», — уточняется в тексте.

Эрдоган заявил о стремлении Анкары к обеспечению стабильности и безопасности в Сирии.

В пятницу вечером стало известно, что Путин созвонился с Эрдоганом. Лидеры обсудили двусторонние отношения между странами, важной темой также стал вопрос урегулирования военного конфликта на территории Украины.

Эрдоган также заявил Путину о необходимости начала третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, выразив готовность организовать их в Стамбуле.

Ранее сирийские правительственные силы покинули юг страны.