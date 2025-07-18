На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эрдоган заявил Путину о стремлении Турции обеспечить стабильность в Сирии

Эрдоган сказал Путину, что Турция стремится обеспечить стабильность в Сирии
true
true
true
close
Liesa Johannssen/Reuters

В ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным его турецкий коллега Тайип Эрдоган заявил о стремлении Анкары к обеспечению стабильности и безопасности в соседней Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

Эрдоган выразил мнение, что столкновения, произошедшие после вывода сирийских сил безопасности из Эс-Сувейды, расположенной на юге страны, представляют собой угрозу для всего региона, и подчеркнул важность соблюдения Израилем суверенитета Сирии. Эрдоган также заявил, что Турция стремится к обеспечению стабильности и безопасности в Сирии и намерена оказывать ей помощь в скорейшем восстановлении.

Кроме того, в ходе телефонной беседы с Путиным, Эрдоган подчеркнул важность возобновления переговорного процесса между Россией и Украиной, заявив о необходимости проведения третьего раунда переговоров и предложив Стамбул в качестве площадки для их организации.

Также главы государств обсудили вопросы двусторонних отношений между странами.

Ранее в посольстве РФ отреагировали на удары Израиля по Сирии.

Все новости на тему:
Война в Сирии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами