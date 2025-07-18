Эрдоган заявил Путину о стремлении Турции обеспечить стабильность в Сирии

В ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным его турецкий коллега Тайип Эрдоган заявил о стремлении Анкары к обеспечению стабильности и безопасности в соседней Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

Эрдоган выразил мнение, что столкновения, произошедшие после вывода сирийских сил безопасности из Эс-Сувейды, расположенной на юге страны, представляют собой угрозу для всего региона, и подчеркнул важность соблюдения Израилем суверенитета Сирии. Эрдоган также заявил, что Турция стремится к обеспечению стабильности и безопасности в Сирии и намерена оказывать ей помощь в скорейшем восстановлении.

Кроме того, в ходе телефонной беседы с Путиным, Эрдоган подчеркнул важность возобновления переговорного процесса между Россией и Украиной, заявив о необходимости проведения третьего раунда переговоров и предложив Стамбул в качестве площадки для их организации.

Также главы государств обсудили вопросы двусторонних отношений между странами.

Ранее в посольстве РФ отреагировали на удары Израиля по Сирии.