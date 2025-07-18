Европейский журналист осудил Каллас за слова о санкциях против России

Кипрский журналист Алекс Христофору выразил свое несогласие с заявлением верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас касательно очередного пакета санкций против России. Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети X.

«Суть проблемы вовсе не в том, окажут ли санкции негативное влияние на Россию. Нет, вреда ей они не принесут. Напротив, главная цель этих санкций заключается в создании трудностей для граждан стран Европейского Союза», — подчеркнул Христофору в своем посте.

18 июля Совет Евросоюза утвердил 18-й пакет антироссийских санкций.

Общее число лиц и организаций под антироссийскими санкциями Евросоюза превысило 2,5 тысячи человек. Новый пакет санкций ЕС включает рестрикции против 14 физлиц и 41 юрлица, в том числе запрет на операции с «Северными потоками». Из опубликованных данных также следует, что Евросоюз запретил покупку очищенных нефтепродуктов, созданных из российского сырья, поступающих через третьи страны. Ограничение не коснутся продукции из Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США.

Ранее Медведев резко ответил на слова фон дер Ляйен о санкционном ударе по России.