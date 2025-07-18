Медведев резко ответил на слова фон дер Ляйен о санкционном ударе по России

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вряд ли понимает, «где сердце военной машины России», которое, согласно ее заявлению, было поражено новыми санкциями Евросоюза. Об этом в своем Telegram-канале написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Фон дер Ляйен ранее объявила о введении 18-го пакета антироссийских мер и утверждала, что они направлены прямо в «сердце российской военной машины».

«Отвратительная дама Урсула хвастается ударом ЕС в самое сердце нашей оборонной системы. Однако я сомневаюсь, что она вообще представляет себе, где именно оно находится. По всей видимости, мыслит она исключительно теми органами, которыми была известна в пору своей сомнительной медицинской карьеры», — прокомментировал ситуацию Медведев.

Также Медведев заявил, что РФ должна дистанцироваться от некоторых «наиболее одиозных» стран Евросоюза и Великобритании после принятия 18-го пакета санкций. По его словам, сейчас к числу таких стран ЕС относятся не только «убогие прибалты, оборзевшие чухонцы, недоразделенные поляки и заросшие своим говном британцы», но и Германия и Франция.

Ранее Медведев предложил единственный способ для спасения Украины.