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Новые санкции ЕС включают в себя полный запрет на операции с «Северными потоками»

Новый пакет санкций ЕС включает в себя полный запрет на операции с «Северными потоками»
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Hannibal Hanschke/Reuters

Новый 18-й пакет санкций ЕС против России включает рестрикции против 14 физлиц и 41 юрлица, в том числе запрет на операции с «Северными потоками». Об этом заявили в Совете Евросоюза, пишет ТАСС.

Отмечается, что запрет действует на операции с «Северным потоком» и «Северным потоком — 2», в том числе на поставку товаров или услуг.

Из опубликованных данных также следует, что Евросоюз запретил покупку очищенных нефтепродуктов, созданных из российского сырья, поступающих через третьи страны. Ограничение не коснутся продукции из Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США.

Всего в перечне числятся 55 наименований: 14 физических и 41 юридическое лицо.

Известно также, что Великобритания ввела дополнительные ограничительные меры против России, включив в санкционный список 23 новых позиции.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил, что 18-й пакет санкций ЕС не повлияет на российскую экономику, так же, как и 17-й пакет. Поэтому российский Центробанк может продолжить снижать ключевую ставку на заседании 25 июля.

Ранее в России увидели выгоду в угрозах вторичными санкциями.

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