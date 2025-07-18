Назван политик, который помог помирить Трампа и Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон помог помирить американского лидера Дональда Трампа со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на высокопоставленные европейские источники пишет газета The Washington Post (WP).

Газета пишет, что налаживание отношений между Зеленским и Трампом не было предопределено. По информации источников издания, политики и стратеги из США и ряда европейских стран заявили, что скоординированные усилия по восстановлению отношений американского и украинского президентов начались, когда украинский лидер покинул Вашингтон после скандала в Овальном кабинете в феврале.

«По словам двух европейских дипломатов, президент Франции Макрон оказал особую помощь, используя свои давние, хотя порой и непростые, отношения с Трампом, чтобы донести идею, что поддержка Украины поможет Белому дому добиться побед», — пишет WP.

Встреча украинского и американского лидеров в Белом доме состоялась 28 февраля и завершилась словесной перепалкой. В ходе переговоров Зеленский настаивал на необходимости предоставить его стране гарантии безопасности. Трамп, в свою очередь, упрекнул зарубежного коллегу в отказе от прекращения огня. Более того, президент США заявил, что Зеленский недостаточно уважительно относится к его стране.

А уже 14 июля Трамп пообещал Украине поставки нового оружия и техники, в том числе зенитных ракетных комплексов Patriot. Он подчеркнул, что они необходимы для защиты Украины, поскольку президент России Владимир Путин «говорит красиво, но потом вечером всех бомбит».

Ранее Трамп заявил Зеленскому, что ВСУ должны перейти в наступление.