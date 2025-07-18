Трамп заявил Зеленскому, что ВСУ должны перейти в наступление

Президент США Дональд Трамп заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что страна ничего не добьется в обороне, ей нужно перейти в наступление. Об этом пишет газета The Washington Post (WP), ссылаясь на источники.

«В ходе телефонного разговора с Зеленским 4 июля Трамп сказал, что Украина не сможет изменить ход войны в обороне, заявив, что она должна перейти в наступление», — рассказал газете украинский чиновник.

12 июля газета Financial Times (FT) писала, что высокопоставленные европейские чиновники, участвующие в переговорах с Вашингтоном, не считают, что Трамп занял «прокиевскую позицию». Как сообщала FT, западные союзники Киева полагают, что системы Patriot не изменят способность Украины наносить ответные удара по России и не повлияют на общую динамику конфликта.

15 июля сообщалось, что Трамп призвал Зеленского не целиться по Москве. Комментарии президента США появились после того, как газета Financial Times опубликовала свою версию разговора Трампа с Зеленским, согласно которому глава Белого дома призывал Киев наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу в рамках его стратегии заставить Россию сесть за стол переговоров.

Также американская газета Washington Post опубликовала статью со ссылкой на источник, в которой утверждалось, что президент США якобы призвал украинского лидера усилить давление на Москву и Санкт-Петербург и спросил его, почему тот не наносит ударов по российской столице.

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