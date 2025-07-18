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ЕС ввел санкции против китайских банков

SCMP: китайские банки SRCB и HRCB попали под антироссийские санкции ЕС
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Два региональных банка КНР включены в 18-й пакет ограничительных мер Евросоюза. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

Речь идет о Suifenhe Rural Commercial Bank (SRCB) и Heihe Rural Commercial Bank (HRCB). Головные офисы организаций расположены в провинции Хэйлунцзян, граничащей с российским Дальним Востоком.

18 июля Совет Евросоюза утвердил 18-й пакет антироссийских санкций.

Общее число лиц и организаций под антироссийскими санкциями Евросоюза превысило 2,5 тысячи человек. Новый пакет санкций ЕС включает рестрикции против 14 физлиц и 41 юрлица, в том числе запрет на операции с «Северными потоками». Из опубликованных данных также следует, что Евросоюз запретил покупку очищенных нефтепродуктов, созданных из российского сырья, поступающих через третьи страны. Ограничение не коснутся продукции из Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США.

Ранее экономист объяснил, как 18-й пакет санкций ЕС скажется на торговле РФ с Европой.

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