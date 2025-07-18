Экономист объяснил, как 18-й пакет санкций ЕС скажется на торговле РФ с Европой

Экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Ридусом» прокомментировал заявление замминистра иностранных дел России Александра Грушко о том, что санкционная политика Европейского союза (ЕС) может свести к нулю товарооборот между РФ и Европой. По мнению эксперта, это невозможно.

«Торговля с таким партнером, как Евросоюз, до нуля упасть не может. Ни практически, ни теоретически. В свое время даже с Израилем, с которым у нас никаких отношений не было, мы кое-чем торговали при советской власти», — отметил Беляев.

Он добавил, что экономические связи России и Европы исторически глубоки, поэтому стороны всегда сохраняли взаимодействие, пусть даже через посредников.

Как заявил Грушко в ходе встречи со студентами и преподавателями в Алтайском государственном университете (АлтГУ), товарооборот между Россией и ЕС может упасть до нуля. По словам дипломата, в настоящее время против Москвы развязана настоящая гибридная война с применением всех ресурсов давления, включая экономическое принуждение.

Накануне в Евросоюзе приняли 18-й пакет санкций против России. По словам главы евродипломатии Каи Каллас, новые рестрикции — одни из самых жестких — позволят «урезать военный бюджет Кремля». В Литве считают, что благодаря новым ограничениям у Москвы «закончатся деньги». Что вошло в обновленный перечень санкций ЕС — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Евросоюз запретил Чехии покупать российскую нефть.