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Экономист объяснил, почему «санкционный шторм» против РФ не сработает

Экономист Кричевский: США не будут слушать призывы прибалтийских стран-карликов
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Ken Cedeno/Reuters

Соединенные Штаты проводят собственную линию внешнеэкономической деятельности, которая никак не зависит от того, чего хочет Европа, так что никакого «санкционного шторма» для России ждать не стоит. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился экономист Никита Кричевский.

«У Соединенных Штатов собственная линия внешнеэкономической деятельности, которая никак не зависит ни от Европы, ни тем более от стран-карликов, типа Литвы. С большим успехом американцы отреагировали бы на призыв от Сан-Марино, Люксембурга или Лихтенштейна. В Штатах прекрасно знают, что прибалтийские карлики — всего лишь оголтелые русофобы», — сказал экономист.

По его мнению, Вашингтон изначально не собирался вводить никакие пошлины, слова Трампа о 50-дневном сроке должны были «просто звучать грозно».

«Никаких драконовских пошлин в отношении России и стран, которые приобретают российскую продукцию, не будет хотя бы потому, что в таком случае американцы выстрелят сами себе в ногу. Если Штаты введут эти санкции в отношении Индии или Китая, то сами пострадают», — заключил Кричевский.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на своей странице в соцсети X написал, что после введения 18-го пакета санкций ЕС в отношении РФ настало время для «идеального» санкционного шторма против Москвы.

«ЕС подготовил почву. Теперь настало время для идеального шторма — сенат США должен проголосовать за законопроект о санкциях против России», — говорится в посте министра.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем ЕС ввел новые антироссийские санкции.

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