Экономист объяснил, почему «санкционный шторм» против РФ не сработает

Соединенные Штаты проводят собственную линию внешнеэкономической деятельности, которая никак не зависит от того, чего хочет Европа, так что никакого «санкционного шторма» для России ждать не стоит. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился экономист Никита Кричевский.

«У Соединенных Штатов собственная линия внешнеэкономической деятельности, которая никак не зависит ни от Европы, ни тем более от стран-карликов, типа Литвы. С большим успехом американцы отреагировали бы на призыв от Сан-Марино, Люксембурга или Лихтенштейна. В Штатах прекрасно знают, что прибалтийские карлики — всего лишь оголтелые русофобы», — сказал экономист.

По его мнению, Вашингтон изначально не собирался вводить никакие пошлины, слова Трампа о 50-дневном сроке должны были «просто звучать грозно».

«Никаких драконовских пошлин в отношении России и стран, которые приобретают российскую продукцию, не будет хотя бы потому, что в таком случае американцы выстрелят сами себе в ногу. Если Штаты введут эти санкции в отношении Индии или Китая, то сами пострадают», — заключил Кричевский.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на своей странице в соцсети X написал, что после введения 18-го пакета санкций ЕС в отношении РФ настало время для «идеального» санкционного шторма против Москвы.

«ЕС подготовил почву. Теперь настало время для идеального шторма — сенат США должен проголосовать за законопроект о санкциях против России», — говорится в посте министра.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем ЕС ввел новые антироссийские санкции.