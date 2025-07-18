Стратегические цели Запада по истощению и развалу России полностью провалились по всем направлениям. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на встрече со студентами и преподавателями в Алтайском государственном университете (АлтГУ), пишет ТАСС.

«Первое — это поражение на поле боя. Мы знаем, какая там картина на поле боя. Второе — полное экономическое истощение России, коллапс российской экономики. Третье, с этим связанное — это распад России», — сказал Грушко.

Накануне польское издание Myśl Polska писало, что Запад не может смириться с мыслью, что Россия остается одним из наиболее важных игроков в международной политике, поэтому стремится нанести ей поражение. Без соответствующего исторического контекста нельзя объяснить активное вовлечение Запада в конфликт на Украине, говорится в статье.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад пытается отомстить России за прошлые провалы.

Еще Медведев говорил, что Россия не заметила «декоративный» ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес России.

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины до 100% на импорт из стран, торгующих с Россией, если в ближайшие 50 дней не будет прогресса по Украине. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Несмотря на громкое заявление, реакция европейских столиц и атмосфера в Вашингтоне ярко отражают разочарование.

Ранее сообщалось, что Трамп разрешить Украине применять ракеты ATACMS против России.