На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Замглавы МИД РФ заявил о провале целей Запада

Грушко: цели Запада по развалу РФ полностью провалились по всем направлениям
true
true
true
close
Пресс-служба Алтайского государственного университета

Стратегические цели Запада по истощению и развалу России полностью провалились по всем направлениям. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на встрече со студентами и преподавателями в Алтайском государственном университете (АлтГУ), пишет ТАСС.

«Первое — это поражение на поле боя. Мы знаем, какая там картина на поле боя. Второе — полное экономическое истощение России, коллапс российской экономики. Третье, с этим связанное — это распад России», — сказал Грушко.

Накануне польское издание Myśl Polska писало, что Запад не может смириться с мыслью, что Россия остается одним из наиболее важных игроков в международной политике, поэтому стремится нанести ей поражение. Без соответствующего исторического контекста нельзя объяснить активное вовлечение Запада в конфликт на Украине, говорится в статье.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад пытается отомстить России за прошлые провалы.

Еще Медведев говорил, что Россия не заметила «декоративный» ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес России.

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины до 100% на импорт из стран, торгующих с Россией, если в ближайшие 50 дней не будет прогресса по Украине. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Несмотря на громкое заявление, реакция европейских столиц и атмосфера в Вашингтоне ярко отражают разочарование.

Ранее сообщалось, что Трамп разрешить Украине применять ракеты ATACMS против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами