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Медведев заявил, что Запад пытается отомстить России за свои прошлые провалы

Медведев: Запад мстит России за прошлые неудачи
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад пытается отомстить России за прошлые провалы. Его слова передает ТАСС.

«Страх и неготовность к равному диалогу с другими народами рождает подлость и агрессию. Поэтому западные элиты раз за разом пытаются отыграться, отомстить России за свои прошлые провалы», — отметил Медведев.

До этого Медведев говорил, что Россия не заметила «декоративный» ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес России.

Трамп пообещал ввести пошлины до 100% на импорт из стран, торгующих с Россией, если в ближайшие 50 дней не будет прогресса по Украине. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Несмотря на громкое заявление, реакция европейских столиц и атмосфера в Вашингтоне ярко отражают разочарование.

Ранее сообщалось, что Трамп разрешить Украине применять ракеты ATACMS против России.

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