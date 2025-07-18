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СМИ сообщили, что новый пакет санкций ЕС предусматривает отключение банков России от SWIFT

Bloomberg: санкции ЕС против банков России предполагают их отключение от SWIFT
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Reuters

18-й пакет санкций Европейского союза в отношении России предусматривает отключение свыше 20 российских банков от системы SWIFT и запрет на проведение транзакций. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, пакет санкций также включает рестрикции против трубопроводов Nord Stream, которые якобы «призваны гарантировать невозможность их повторного ввода в эксплуатацию в будущем».

До этого председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК предложила отключить от системы SWIFT еще 22 российских банка.

В июне президент Литвы Гитанас Науседа призвал ужесточить антироссийские санкции и отключить все банки РФ от системы межбанковских платежей SWIFT. Науседа отметил, что в ином случае Российская Федерация сочтет Европу слабой.

В конце мая агентство Bloomberg писало, что ЕС рассматривает возможность отключения более 20 банков от системы SWIFT в рамках очередных санкций против России. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал планы Брюсселя «самым настоящим ханжеством», поскольку в ЕС говорят о разрыве отношений с Россией, но при этом продолжают обходными путями наращивать закупки нефти и газа из РФ.

Ранее Словакия пошла на «уступки» в вопросе санкций ЕС против РФ.

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