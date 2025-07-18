Словакия согласилась на принятие новых санкций ЕС против РФ после «уступок»

DPA: Словакия согласилась на принятие новых санкций против РФ после «уступок»

Словакия тормозила принятие новых санкций Европейского союза (ЕС) против РФ, но согласилась после «уступок». Об этом сообщает агентство DPA.

Вето Словакии тормозило принятие пакета санкций Евросоюза против РФ. Однако Братиславу убедили, что она может не бояться тяжелых экономических последствий, если план полного запрета на импорт российских нефтепродуктов будет реализован в соответствии с новым пакетом санкций.

До этого сообщалось, что в ЕС одобрили новый пакет санкций против России. Агентство ТАСС со ссылкой на источники передает, что решение должно пройти письменное утверждение в Совете ЕС.

5 июля Словакия в очередной раз блокировала новый пакет рестрикций в отношении РФ. По мнению премьер-министра страны Роберта Фицо, новый план Евросоюза может негативно повлиять на экономику страны.

Тем не менее спустя почти две недели Фицо заявил, что Словакия 18 июля не будет блокировать принятие 18-го пакета европейских санкций против России. Он отметил, что продолжать блокировать новые санкции против России было бы контрпродуктивно в контексте переговоров с Еврокомиссией по энергоресурсам.

Ранее в Белом доме пригрозили ввести торговые пошлины и санкции против РФ.