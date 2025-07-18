На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Словакия согласилась на принятие новых санкций ЕС против РФ после «уступок»

DPA: Словакия согласилась на принятие новых санкций против РФ после «уступок»
close
Yves Herman/Reuters

Словакия тормозила принятие новых санкций Европейского союза (ЕС) против РФ, но согласилась после «уступок». Об этом сообщает агентство DPA.

Вето Словакии тормозило принятие пакета санкций Евросоюза против РФ. Однако Братиславу убедили, что она может не бояться тяжелых экономических последствий, если план полного запрета на импорт российских нефтепродуктов будет реализован в соответствии с новым пакетом санкций.

До этого сообщалось, что в ЕС одобрили новый пакет санкций против России. Агентство ТАСС со ссылкой на источники передает, что решение должно пройти письменное утверждение в Совете ЕС.

5 июля Словакия в очередной раз блокировала новый пакет рестрикций в отношении РФ. По мнению премьер-министра страны Роберта Фицо, новый план Евросоюза может негативно повлиять на экономику страны.

Тем не менее спустя почти две недели Фицо заявил, что Словакия 18 июля не будет блокировать принятие 18-го пакета европейских санкций против России. Он отметил, что продолжать блокировать новые санкции против России было бы контрпродуктивно в контексте переговоров с Еврокомиссией по энергоресурсам.

Ранее в Белом доме пригрозили ввести торговые пошлины и санкции против РФ.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами