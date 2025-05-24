Bloomberg: ЕС может отключить более 20 банков от SWIFT в рамках санкций

Евросоюз рассматривает возможность отключения более 20 банков от системы SWIFT в рамках очередных санкций против России. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«ЕС… рассматривает возможность введения дополнительных запретов на транзакции примерно двум десяткам банков и новых торговых ограничений на сумму около 2,5 млрд евро», — говорится в сообщении издания.

Как сообщал Bloomberg, Еврокомиссия также планирует предложить снизить предельную цену на российскую нефть для западных стран «примерно» до $45 за баррель.

20 мая совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России.

Сразу после этого глава евродипломатии Кая Каллас объявила о начале подготовки 18-го пакета антироссийских санкций. Таким способом ЕС хочет заставить РФ «захотеть мира».

Ранее Каллас ушла от ответа на вопрос о своей русофобии.