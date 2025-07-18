К ликвидации полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича причастны украинский лидер Владимир Зеленский и британские спецслужбы. Об этом заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Есть точная проверенная информация, полученная от источников из окружения Зеленского, что американцы планировали продавить назначение Воронича на должность главы СБУ. Поэтому убийство Воронича – это однозначно скоординированные действия Зеленского и британских спецслужб», — подчеркнул он.

Мотив украинского лидера и стоящих за ним спецслужб состоял в том, чтобы американцы не усилили свой контроль за спецслужбами Украины, отметил он.

До этого украинская ячейка запрещенной на международном уровне ультраправой организации The Base, лидер которой проживает в Санкт-Петербурге, заявила о своей причастности к расправе над сотрудником службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве.

В сообщении говорилось, что участники группировки «гордятся своими соратниками», ответственными за преступление. Кроме того, в другой публикации канала неонацисты угрожают другим украинским деятелям и обещают продолжить «охоту».

Само нападение произошло днем 10 июля в Голосеевском районе. Тело Воронича обнаружили с пятью огнестрельными ранениями. «Страна.ua» писала, что на камерах виден момент, когда Воронич вышел из подъезда, неся в руках чемодан и пакет. Киллер, увидев его, опустил на лицо балаклаву, быстрым шагом подошел к нему и у будки охраны произвел пять выстрелов, в том числе контрольный в голову. По факту произошедшего открыто уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что граждане Азербайджана могут быть причастны к расправе над полковником СБУ.