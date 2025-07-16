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Неонацисты взяли на себя ответственность за ликвидацию полковника СБУ в Киеве

The Guardian: члены The Base заявили о причастности к ликвидации полковника СБУ
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The George Washington University

Украинская ячейка запрещенной на международном уровне ультраправой организации The Base, лидер которой проживает в Санкт-Петербурге, заявила о своей причастности к расправе над сотрудником службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на Telegram-канал неонацистской группировки.

«Расстрел полковника СБУ — это не конец, а только начало», — передает издание текст опубликованного заявления.

В сообщении подчеркивается, что участники группировки «гордятся своими соратниками», ответственными за преступление. Кроме того, в другой публикации канала неонацисты угрожают другим украинским деятелям и обещают продолжить «охоту».

Само нападение произошло днем 10 июля в Голосеевском районе. Тело Воронича обнаружили с пятью огнестрельными ранениями. «Страна.ua» писала, что на камерах виден момент, когда Воронич вышел из подъезда, неся в руках чемодан и пакет. Киллер, увидев его, опустил на лицо балаклаву, быстрым шагом подошел к нему и у будки охраны произвел пять выстрелов, в том числе контрольный в голову. По факту произошедшего открыто уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого организация The Base объявила о проведении открытых военизированных учений в США. Отмечалось, что новый глава ФБР Кэш Патель дал «картбланш» неонацистам, обозначив, что не считает «расследование случаев крайне правого экстремизма» приоритетом своей работы.

Ранее сообщалось, что граждане Азербайджана могут быть причастны к расправе над полковником СБУ.

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